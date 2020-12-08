Стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями об онлайн-турнирах в Dota 2 и честности их проведения. Кузнецов считает, что в рамках этих чемпионатов многие коллективы используют возможности нечестной игры и выступают с читами.

В онлайне все читерят. Я, например, человек, который в жизни бы не воспользовался каким-то способом облегчить себе игру. Потому что я считаю, что это низко по отношению к самому себе. То есть ты заранее расписываешься в том, что ты лох, ты слабее противника, не можешь победить его в честной борьбе.

NS также заявил, что у него есть знакомый менеджер, который обладал возможностью говорить всю информацию своей команде прямо во время матча, так как он был ещё и тренером.

Ранее стример высказался об игроке команды Nigma Амера Miracle аль-Баркави. Кузнецов считает, что киберспортсмен играет настолько хорошо, что кажется, будто он бустер не со своего игрового рейтинга.