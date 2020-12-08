В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов римский «Лацио» дома сыграл вничью с бельгийским «Брюгге» со счетом 2:2.

В составе итальянского клуба по мячу забили Хоакин Корреа с передачи Луиса Альберто на 12-й минуте и Чиро Иммобиле с пенальти на 27-й минуте встречи.

У гостей отличились Руд Вормер с передачи Ноа Ланга на 15-й минуте и Ханс Ванакен с передачи Руда Вормера на 76-й минуте.

Отметим, на 39-й минуте «Брюгге» остался в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Эдуард Соболь.

После шести туров команда Симоне Индзаги заняла второе место в группе, набрав десять очков, бельгийский клуб расположился на третьей позиции с 13 баллами и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Пару римскому клубу в 1/8 финала Лиги чемпионов составила «Боруссия».