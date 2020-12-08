Игрок команды Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов подедился своими мыслями о здоровье, пандемии коронавирусу и ментальной составляющей. Киберспортсмен признался, что когда началось закрытие границ он и Людвиг zai Уолберг очень сильно переживали по поводу поездки в США на ESL One Los Angeles.

Игроки в нашей команде очень внимательно относятся к своему здоровью. Не только физическому, но и ментальному. Обычно мы не занимаемся ничем опасным. Мы просто серьезные парни, которые не тратят время на всякие глупости. Люди часто вытворяют какие-то сумасшедшие вещи.

Team Secret заняли пороговое четвёртое место выхода в плей-офф стадию чемпионата. Коллектив Клемента Puppey Иванова имеет на своём счету пять побед и четыре поражения.

Ранее Людвиг zai Уолберг поделился информацией о текущей личной форме и общей усталости внутри коллектива. Киберспортсмен заявил, что не все участники ждут победы на EPIC League Season 2.