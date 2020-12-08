Левандовский не сыграет с «Локомотивом»

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский не примет участия в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского «Локомотива».

Об этом сообщает Bild. По информации источника, поляк получил небольшое повреждение в игре «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, и тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем. Отмечается, вместо Левандовского с первых минут на поле появится Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Отметим, матч между «Баварией» и «Локомотивом» пройдет 9 октября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Чтобы выйти в 1/16 финала Лиги Европы, железнодорожникам нужно побеждать команду Ханса-Дитера Флика и надеяться на то, что «Атлетико» не сможет обыграть австрийский «Зальцбург».