Стример Илья Maddyson Давыдов высказался об одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Давыдов признался, что новый проект выглядит очень достойно и станет хитом на все времена.

Киберпанк выглядит на всех сливах и обзорах просто отлично. Походу дурачки с говеными приставками какие-то альфа версии показывали до этого. На пека это будет пушечная игра и технически и по содержанию. Я это написал, что бы бессердечные поляки мне дали доступ 9го в 14.00, но сомневаюсь, что сработает. А я всегда говорил, что cdpr лучшие, ведьмак шедевр, а киберпанк будет хитом на все времена.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

23 ноября Madyson заявил, что лучше разработчикам перенести игру даже не на следующий год, а на 2023, для того, что бы оптимизировать игру и исправить недочёты.