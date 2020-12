Ghost of Tsushima была признана лучшей игрой года по итогам зрительского голосования церемонии The Game Awards 2020. За самурайский стелс проголосовала почти половина пользователей.

На втором месте расположился эксклюзив на PlayStation 4 The Last of Us Part 2, который набрал 32% голосов от пользователей. На третьей строчке разместилась Hades с 11% голосов. Пятёрку лидеров замкнули Doom Eternal и Marvel’s Spider-Man — 7 и 3% соответственно.

Ghost of Tsushima — это приключенческий экшен с открытым миром, события которого разворачиваются в середине 13 века. В центре повествования — самурай по имени Дзин, который оказывается на острове Цусима в разгар первого монгольского вторжения в Японию.

В конце 2020 года выходит ещё одна очень ожидаемая игра. Ранее стример Илья Maddyson Давыдов высказался об одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Давыдов признался, что новый проект выглядит очень достойно и станет хитом на все времена.