Ребрендинг в ФНЛ, Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России, «Зенит» проиграл «Боруссии». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.
В ФНЛ провели ребрендинг и представили новый логотип
Первенство Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) провело ребрендинг. Отчёт о главных изменениях в логотипе и фирменном стиле появился на официальном сайте ФНЛ.
Кутовой выиграл пятый этап Кубка России в Москве среди юношей, Белявский — второй
Российский фигурист Андрей Кутовой выиграл пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта.
Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России среди юниорок, Жилина — вторая
Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди юниорок.
«Спартак» официально объявил об увольнении Газизова
Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покидает свой пост.
Савин объявил о создании футбольного клуба «Красава», который будет играть в ПФЛ
Блогер и бывший футболист Евгений Савин объявил, что в следующем году он планирует создать профессиональный футбольный клуб, который заявится в ПФЛ.
Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022
Опубликовано расписание матчей национальной команды России в группе H отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
«Зенит» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов, Витсель забил победный гол
В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.
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