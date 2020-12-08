Ребрендинг в ФНЛ, Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России, «Зенит» проиграл «Боруссии». Эти и другие новости — в традиционном дайджесте Nevasport.

В ФНЛ провели ребрендинг и представили новый логотип

Первенство Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) провело ребрендинг. Отчёт о главных изменениях в логотипе и фирменном стиле появился на официальном сайте ФНЛ.

Кутовой выиграл пятый этап Кубка России в Москве среди юношей, Белявский — второй

Российский фигурист Андрей Кутовой выиграл пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди кандидатов в мастера спорта.

Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России среди юниорок, Жилина — вторая

Российская фигуристка Софья Самоделкина выиграла пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в соревнованиях среди юниорок.

«Спартак» официально объявил об увольнении Газизова

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов официально покидает свой пост.

Савин объявил о создании футбольного клуба «Красава», который будет играть в ПФЛ

Блогер и бывший футболист Евгений Савин объявил, что в следующем году он планирует создать профессиональный футбольный клуб, который заявится в ПФЛ.

Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

Опубликовано расписание матчей национальной команды России в группе H отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Зенит» проиграл «Боруссии» в Лиге чемпионов, Витсель забил победный гол

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.