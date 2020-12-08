Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о поражении команды от дортмундской «Боруссии».

По словам Боярского, никакого другого результата от «Зенита» он и не ожидал, но первый тайм петербуржцы сыграли достойно. Он отметил, можно было и дожать соперника, но мотивации не было. Актер добавил, у «Боруссии» ее тоже было немного, но «Зенит» оказался слабее.

«Не назову эту игру самой яркой в нынешней Лиге чемпионов для «Зенита», так как все же было видно, что у игроков мало мотивации и желания. Не считаю этот еврокубковый сезон позорным для «Зенита», так как иных ожиданий у меня и не было», — сказал Боярский, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.

После шести туров команда Сергея Семака заняла итоговое четвертое место, набрав одно очко. Петербуржцы проиграли пять встреч, лишь однажды сыграв вничью в домашнем матче с римским «Лацио» — 1:1.