Прокуратура Флориды возбудила уголовное дело в отношении французского фигуриста Моргана Сипре по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает USA Today.

По информации источника, два года назад, 3 декабря 2017 года фигурист отправил девочке две фотографии своего пениса. Отмечается, что девочка также является фигуристкой: она тренировалась с ним на одном катке во Флориде. Также известно, что снимки Сипре отослал со своей официальной страницы.

Тренеры 28-летнего Сипре, Джон Циммерман и Сильвия Фонтана, известные в прошлом фигуристы, пытались остановить семью девочки от огласки поступка их подопечного, так как в тот момент он готовился к Олимпиаде-2018. USA Today cообщает, что Циммерман и Фонтана стыдили девочку и угрожали ей.

В сентябре 2020 года Ванесса Джеймс и Морган Сипре, выступавшие в парном катании, официально завершили спортивную карьеру.