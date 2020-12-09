Karrigan про финал с Astralis: Это худшая команда

Медведь из Московского зоопарка теперь опекается Virtus.pro

Nivera порассуждал об игре Gambit: Подходят к игре очень серьёзно

Misha про Just Error: Это офигенная команда

B1t стал шестым игроком NAVI в CS:GO

Игрок команды NAVI Junior Валерий B1t Ваховский стал шестым игроком основного состава организации Natus Vincere. Киберспортсмен примет участие в открывающем матче против датского коллектива Astralis на BLAST Premier Fall 2020 Finals, который состоится в 23-00 по московскому времени

NS про турниры в Dota 2: В онлайне все читерят

Puppey про коронавирус: Я и zai очень боялись ехать в Америку

Ghost of Tsushima стала победителем зрительского голосования The Game Awards 2020

Maddyson: Cyberpunk 2077 будет хитом на все времена

Стример Илья Maddyson Давыдов высказался об одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077. Давыдов признался, что новый проект выглядит очень достойно и станет хитом на все времена.