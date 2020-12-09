«Краснодар» на выезде встречался с «Челси» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась вничью со счетом 1:1.

Счет открыт полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, отличившийся на 24-й минуте. Четыре минуты спустя главный арбитр встречи Павел Краловец назначил пенальти в ворота российской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.

«Челси», набрав 14 очков в шести встречах, возглавил турнирную таблицу группы Е. Второе место заняла испанская «Севилья» с 13 очками. «Краснодар» с 5 очками расположился на третьем месте, команда Мурада Мусаева выступит в весенней стадии Лиги Европы. Последнее место в группе досталось «Ренну», который набрал одно очко и завершил выступление в еврокубках.