«Локомотив» на выезде сыграет с «Баварией» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц Арена» сегодня, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Встречу будет обслуживать швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером. В роли его ассистентов выступят Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Резервным рефери назначен Ален Бьери.

Напомним, «Локомотив» уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако имеет возможность выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Подопечные Марко Николича идут на последнем месте в таблице, набрав 3 очка. Первое место занимает «Бавария» (13), второе — мадридский «Атлетико» (6), третье — «Ред Булл Зальцбург» (4).