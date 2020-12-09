Матч между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбулом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов был прерван из-за расистского скандала.

Предполагается, что резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула»Демба Ба. Матч был приостановлен, после чего футболисты отказались возвращаться на поле.

Игра была прервана при счете 0:0, доигровка ожидается сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени.

УЕФА заменил судейскую бригаду, сегодня встречу будет обслуживать Дэнни Маккели из Нидерландов. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Марчин Бонек. Четвертым рефери назначен Бартош Франковски. Арбитр на VAR — Марко ди Белло (Италия); AVAR: Маурицио Мариани (Италия); резервный помощник: Якуб Винклер (Польша).