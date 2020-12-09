Нападающий «Зенита» Малком оценил выступление своей команды в Лиге чемпионов после поражения от дортмундской «Боруссии» в матче шестого тура группового этапа.

«В Лиге чемпионов мы сыграли ниже своих возможностей, нам нужно меньше ошибаться и вообще больше работать над всеми компонентами игры. Однако это касается не только игры с «Боруссией» или еврокубков, точно так же улучшать свою игру «Зениту» нужно и в российских турнирах», — заявил Малком, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Зенит» занял последнее место в турнирной таблице своей группе, набрав всего одно очко в ничейном матче с «Лацио». Подопечные Сергея Семака вновь не смогли выйти в евровесну.

«Боруссия», набрав 13 очков, возглавила таблицу группы F. Второе место занял «Лацио» (10), третье — «Брюгге» (8).