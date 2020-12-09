Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поделилась мыслями о произвольной программе, с которой выступает в текущем сезоне.

«Когда мне сказали, что я буду катать «Болеро», подумала: «Как я это прокатаю?» Надеюсь, что с каждым стартом я буду кататься более уверенно, чтобы это было катание под «Болеро», а не что-то подобное», — сказала Валиева, слова которой приводит Олимпийский канал.

Фигуристка добавила, что посмотрела запись выступления Плисецкой, а также посетила «Новую оперу», чтобы посмотреть «Болеро».

«Я стараюсь отрабатывать программу на полу, перед зеркалом, чтобы все позиции были чёткими, чтобы всё в целом смотрелось гармонично. Стараюсь делать движения – плавные и жёсткие, – чтобы они были похожи на движения змеи», — сказала Валиева.

Ранее Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве, исполнив тройной аксель в короткой программе и два четверных тулупа в произвольной.