Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру команды в Лиге чемпионов. Сине-бело-голубые заняли последнее место в группе и не вышли в евровесну.

Петржела отметил, что «Зенит» не смог порадовать даже в последней игре, уступив полурезервному составу «Боруссии».

«Одно очко за весь групповой этап — это ничтожно мало. Очень больно признавать, но «Зенит» — самая слабая команда в Лиге чемпионов», — сказал Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Он добавил, что можно хоть десять лет подряд выигрывать чемпионат России, но от этого не будет толку, если команда позорится в еврокубках

«Очень важно проявлять себя в Европе. За Лигой чемпионов следит весь мир, а вы ничего сделать не можете… С такой игрой «Зениту» попросту нечего делать в Лиге чемпионов», — сказал специалист.

Петржела подчеркнул, что не может давать советы руководству «Зенита», но нынешнее положение дел ему не нравится.