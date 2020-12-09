«Зенит» сыграл свой заключительный матч на групповом этапе Лиги чемпионов, в котором обидно уступил на своем поле дортмундской «Боруссии». Встреча хоть ничего и не решала для петербуржцев в турнирном смысле, настрой команды Сергея Семака на игру был высоким. «Зениту» хотелось реабилитироваться перед болельщиками за неудачи в турнире, создать хорошее настроение перед концовкой сезона в чемпионате России, доказать самому себе, что может играть на равных с суперклубами, а также банально заработать денег, которых за победу в Лиги чемпионов дается немало.

Ко всему прочему Семак добавил личный аспект. Например, поставил челлендж перед Себастьяном Дриусси. Хочешь сыграть на недерьмовой позиции — пожалуйста, выходи и показывай, что ты можешь на любимом месте. Себа, суетившийся в этой игре словно песик на прогулке, вызов принял — открыл счет уже в дебюте игры.

Главное отличие этой лигочемпионской игры «Зенита» от предыдущих — команда Семака играла без гирь в ногах. Психологическая раскрепощенность, вызванная отсутствием турнирных перспектив, позволяла сине-бело-голубым ощущать себя словно в чемпионате России. Это позволяло уверенно держать мяч даже под убийственным дортмундским прессингом.

«Зенит» играл свободно, легко комбинировал и на исходе часа игры обнаружил громадные дыры в обороне у раскрывшейся «Боруссии». В этот момент какая-нибудь «Бавария» забила бы Дортмунду еще пару мячей — дело закончилось бы нокаутом. Но личная значимость, подступавшая к каждому игроку «Зенита» с минутным приближением итоговой победы, не давала воспользоваться тем простором, который имела атака питерского клуба в первые 15 минут второго тайма.

К тому времени Семак уже сделал замену — вместо уставшего (как было объяснено после матча) Дриусси вышел Дзюба. Вскоре последовали еще два изменения, которые окончательно поменяли игру — появление Вендела на фланг вместо Кузяева и замена чуть ли не лучшего игрока матча Ярослава Ракицкого на Деяна Ловрена. При этом на поле в центре обороны оставался молодой Прохин, который, пожалуй, проводил свой сильнейший матч за «Зенит». Но Ракицкий — это Ракицкий, а Прохин — это Прохин.

«Была плановая замена Ракицкого, у него проблемы со здоровьем. Он попросил замену, сказал, что выдержит только 15-20 минут после перерыва», — объяснил этот шаг Семак. Также оказалось, что он вынужденно снял с игры Кузяева и Малкома — оба попросили замены из-за усталости.

Все эти перестановки однозначно убили стройность в игре «Зенита». Команда уже не знала, как выходить в атаку, теряясь под давлением немецкого клуба. Оборонительные редуты перестали быть надежными. Вдобавок засуетился Кержаков: в обоих голах он неверно предвосхитил момент, допустив ошибку в чтении эпизода — в своей любимой антиципации.

Поражение от «Боруссии» обернулось для «Зенита» двумя неприятными антирекордами. Это официально худшее выступление «Зенита» в Лиге чемпионов — так мало в группе (1 очко) петербуржцы не набирали никогда. Наконец, «Зенит» проиграл все вторые таймы, дважды уступив последние 45 минут «Брюгге», «Боруссии» и «Лацио».

Из всего этого клуб будет делать выводы в ближайшие полгода. Время до следующей еврокубковой кампании полно.