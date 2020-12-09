Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на словах трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о допинге в советском спорте.

Ранее Резцова призналась, что употребляла допинг, затем взяла свои слова обратно. По словам экс-спортсменки, в её время в команде занимались переливанием крови, однако она не считает это допингом.

«Анфиса настолько неординарный человек. Да, она талантливая спортсменка. Но, знаете, обо мне она сначала говорила хорошо, потом плохо, потом еще хуже, а потом опять хорошо. Не поймешь, кто для нее Тихонов. Она своеобразный человек, ей все эти высказывания нужно прощать», — сказал Тихонов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Резцова и подругах высказывалась по-разному, это просто особенность ее скандального характера. По мнению Тихонова, Резцовой не стоило делиться воспоминаниями, а потом отрицать свои слова.

«Я скажу так: Анфиса не права в этом плане абсолютно. Что касается допинга — в последние годы нас уже отовсюду выгнали, поэтому что об этом говорить?» – сказал Тихонов.

Напомним, Резцова дважды выиграла золото Олимпийских игр в биатлоне и один раз — в лыжных гонках.