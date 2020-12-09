Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление своей ученицы Вероники Жилиной на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию.

«Вероника прекрасно откатала короткую программу, впервые исполнив в ней каскад из тройного акселя и тройного тулупа – это сложная программа, и она с ней прекрасно справилась. Произвольная, в которой мы пошли на два четверных тулупа, ей сегодня не удалась», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Тренер объяснил, что после шестиминутной разминки Жилина перевязала ботинки, из-за чего съехала поролоновая губка, страхующая ногу. Она так сильно давила Жилиной на ногу, что спортсменка думала лишь о том, как завершить программу. Вероника стерла ногу в кровь, добавил Плющенко.

«Но Вероника – умница, боец, ведь она очень сильно болела, плюс была травма спины, но несмотря на это отработала, выстояла, пошла на сложнейшую программу. У нее все впереди», — сказал Плющенко.

Напомним, Жилина заняла второе место, уступив Софье Самоделкиной, тренирующейся в группе Сергея Давыдова в ЦСКА.