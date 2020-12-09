Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч «Зенита» с «Динамо» в 18-м туре чемпионата России.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Арам Петросян и Рустам Мухтаров. Арбитры на VAR — Алексей Амелин и Алексей Стипиди; инспектор матча — Анатолий Жабченко.

Напомним, «Зенит» примет «Динамо» в субботу, 12 декабря. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

На данный момент команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу, набрав 35 очков в 17 встречах. «Динамо» идет на четвертом месте, в активе столичного клуба 30 очков.