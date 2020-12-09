Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг отреагировал на решение сборной Норвегии сняться с многодневки «Тур де Ски».

Ранее сборная Норвегии объяснила, что отказалась от соревнованиях, так как они проходят в трех разных местах — это повышает риск заражения коронавирусом при перемещениях между этапами.

«Я не понимаю, что имеет в виду норвежская лыжная ассоциация. Менеджер Эспен Бьервиг сказал, что они выступили бы, если бы гонки прошли в одном месте. Меня это удивляет. А почему же они не в Давосе?» — заявил Ульванг, слова которого приводит NRK.

Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в этапах Кубка мира в Давосе и Дрездене, которые будут заключительными в 2020 году.

«Менять место проведения „Тур де Ски“ — это неподходящий вариант. Организаторы делают большие инвестиции. Итальянские власти дали добро на проведение гонок. Было бы неправильно забрать у них «Тур де Ски», — добавил Ульванг.

Он подчеркнул, что нельзя менять форма соревнований только из-за того, что этого хочет Норвегия.

Напомним, с «Тур де Ски» также снялись сборные Швеции и Финляндии.