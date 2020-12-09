Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев и Александр Богданов. Работать на VAR будут Павел Шадыханов и Алексей Лунев. Инспектор матча — Антон Фролов.

Напомним, «Краснодар» на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 13 декабря. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На данный момент подопечные Марко Николича идут на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. «Краснодар» занимает девятое место с 24 баллами в активе.