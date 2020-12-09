Менеджер лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг отреагировал на высказывания главы комитета по лыжным гонкам (FIS) Вегарда Ульванга, который удивлен снятием норвежских лыжников с многодневки «Тур де Ски».

Ранее сборная Норвегии отказалась от участия в многодневки, так как гонки будут проходить в трех разных местах. Спортсмены опасаются заразиться коронавирусом при перемещении между этапами, они выразили желание, чтобы «Тур де Ски» проходил в одном месте.

Ульванг, в свою очередь, задал вопрос, почему норвежцы отказались соревноваться на этапе Кубка мира в Давосе, где все гонки будут проходить на одной трассе.

«Ещё на этапе в Руке мы говорили, что хотели бы добиться проведения „Тур де Ски“ в одном месте. Но я уважаю тот факт, что добиться этого сложно. Есть разница между уик-эндом в Давосе, где некоторые лыжники примут участие лишь в одной гонке, и полноценным «Тур де Ски» с несколькими стартами в одном месте», — ответил ему Бьервиг, слова которого приводит NRK.

Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась выступать в 2020 году. Таким образом, команда пропустит этапы Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия). Затем норвежцы снялись и с «Тур де Ски», который состоится в начале января.