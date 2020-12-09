В России на утро среды, 9 декабря, зафиксировано 26 190 новых случая заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 559 человек скончалось от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 26 266 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 80,5 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 541 199 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 2 007 792 человека, еще 44 718 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5 145 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 761 новых случаев за один день, в Московской области — 1 372 зараженных за сутки.