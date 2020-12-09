Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал выступление команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Зенит», напомним, занял последнее место в своей группе и не смог выйти в весеннюю стадию еврокубков. По мнению Сутормина, сине-бело-голубых подвела реализация. Кроме того, нужно давать сопернику меньше возможностей создавать моменты у своих ворот, потому что такие ситуации быстро наказываются.

«Какой бы матч переиграл? С «Брюгге», я думаю. В первом матче я не играл, а по второму думаю, что по тому, как мы играли до гола, ничто не предвещало такого счёта. И эта встреча была очень важна. Если бы была возможность, все шесть матчей бы переиграли, но это уже в прошлом», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

Полузащитник добавил, что теперь сине-бело-голубым нужно занять первое место в чемпионате России и в следующем сезоне выйти из группы в Лиге чемпионов.