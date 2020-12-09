Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список участников чемпионата страны, который будет проходить в Челябинске в период с 22 по 27 декабря.

Соревнования пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая в этом сезоне не выступала из-за травмы спины.

В число участников вошли Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова, которые выступили лишь а одном этапе Кубка России. Все три спортсменки, напомним, снялись с заключительного этапа в Москве.

Помимо них в Челябинске выступят Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Станислава Константинова, Софья Самодурова, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Анна Фролова, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Мария Талалайкина, Станислава Молчанова и Валерия Костина.