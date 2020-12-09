Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила, что не выступит на чемпионате России в Челябинске.

«Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках», — сказала Медведева, слова которой приводит ТАСС.

Спортсменка добавила, что после того, как боли в спине уменьшились, она начала входить в тренировочный режим, но сильно заболела.

Напомним, ранее стало известно, что Медведева переболела коронавирусом.

Осенью Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады в Пхенчхане, но из-за проблем со здоровьем не соревновалась в сезоне-2020/21.