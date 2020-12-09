Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как переболела коронавирусом.

«Большую часть ноября и начало декабря я пропустила из-за болезни, попала в больницу с серьезным поражением легких. Сейчас я более-менее здорова, но вышла на лед только 8 декабря», — сказала Медведева, слова которой приводит ТАСС.

Фигуристка добавила, что врачи рекомендовали ей тренироваться в щадящем режиме, поэтому у нее осталось все две недели на подготовку к чемпионату России. В связи с этим Евгения приняла решение отказаться от участия в соревнованиях.

«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжелый. Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!» — сказала Медведева.

Напомним, ранее ФФККР опубликовала состав на чемпионат России, в него вошли Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, выступившие лишь на одном этапе Кубка страны.