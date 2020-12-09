Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова Анфисы Резцовой о допинге в советском спорте. Ранее она заявила, что в их команде практиковалось переливание крови.

По словам Васильева, спортивная медицина делится на две части: легальная, которая подразумевает использование разрешенных препаратов, и всё, что касается запрещенных веществ.

«То, о чём говорила Анфиса Резцова, – мне вообще об этом ничего не известно. То она всех обвинила, что все на допинге, потом оказывается, что это какие-то программы», — сказал Васильев, слова которого приводит «Вести.Ru».

Напомним, Резцова является трехкратной олимпийской чемпионкой: она взяла две золотые медали в биатлоне и одну — в лыжных гонках.