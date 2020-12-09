Пресс-служба дортмундской «Боруссии» в «Инстаграме» опубликовала фотографию с матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

Матч проходил в Санкт-Петербурге, однако в геолокации указано другое место — Прудки, Тамбовская область.

Напомним, «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Боруссии», победный гол забил полузащитник Аксель Витсель, ранее защищавший цвета сине-бело-голубых.

Набрав всего одно очко в шести матчах, подопечные Сергея Семака завершили выступление в еврокубках. Первое место в группе заняла «Боруссия», второе — римский «Лацио». Бельгийский «Брюгге» расположился на третьей строчке и получил путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.