Российский гонщик Никита Мазепин, который в следующем сезоне будет выступать за «Хаас» в Формуле-1, оказался в центре конфликта из-за видео, опубликованного у него в соцсетях.

Пилот разместил ролик, в котором едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Девушка делает вид, что ей это не нравится, а затем показывает в камеру средний палец. Мазепин уже удалил это видео из соцсетей, но все равно он был растиражирован пользователями. Из-за этого болельщики потребовали, чтобы пилота выгнали из Формулы-1.

Представители «Хааса» прокомментировали скандальный инцидент и осудили гонщика за его поведение.

«Команда «Хаас» не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение», — гласит заявление команды.

Уточняется, что инцидент будет рассмотрен внутри коллектива.