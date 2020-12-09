Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин поправился после повреждения перед двумя заключительными турами РПЛ до зимней паузы.

Как информирует пресс-служба московского клуба, экс-нападающий «Зенита» вернулся в общую группу и в среду работал вместе с другими с партнёрами.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин дернул четырёхглавую мышцы в игре 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за это травмы 29-летний нападающий пропустил матч с «Тамбовом» в 17-м туре (5:1).

«Спартаку» осталось провести две встречи до начала зимней паузы. 12 декабря «Спартак» сыграет с «Сочи» в игре 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в 16:30 мск.

В 19-м туре «Спартак» приедет в Санкт-Петербург и встретится с «Зенитом». Игра пройдет 16 декабря на «Газпром Арене» в 20:00 по московскому времени.