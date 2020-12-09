Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, какие финансовые потери понесут лыжники в связи с отказом от участия в «Тур де Ски».

«Мы пообщались с ребятами и понимаем, что они недополучат личные доходы. Призовые, бонусы. Мы пытаемся найти решения, которые помогут им в финансовом плане перед возвращением на Кубок мира», — сказал Бьервиг, слова которого приводит NRK.

Он признался, что норвежская лыжная ассоциация не имеет возможности компенсировать спортсменам призовые, которые выплачивает FIS за участие в «Тур де Ски».

«Однако мы постараемся как-то облегчить им жизнь пока ситуация не придёт в норму», — сказал Бьервиг.

Напомним, сборная Норвегии отказалась от участия в декабрьских этапах Кубка мира в «Тур де Ски». спортсмены пропускают многодневку, так как боятся заболеть коронавирусом при перемещении между стартами.