Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини может уйти из итальянского клуба. СМИ сообщают, что в команде Алексея Миранчука созрел серьезный конфликт между главным тренером и рядом игроков.

Итальянские СМИ сообщают, что Гасперини уже написал заявление об уходе. Конфликт произошел после игры с датским «Мидтьюлландом». В процессе матча Гасперини заменил капитана Алехандро Гомеса за отказ выполнить его установку по ходу первого тайма. В раздевалке между ними случилась стычка. Заявление об уходе не было принято президентом «Аталанты».

Недовольство футболистов, тем не менее, растет. Часть игроков встали на сторону Гомеса. По этому причине словенец Йосип Иличич не был включен в заявку на игру с «Удинезе». После матча с «Аяксом» Гасперини также может подать в отставку — если итальянский клуб не сумеет выйти в плей-офф в случае поражения в Амстердаме.