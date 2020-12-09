Российский биатлонист Карим Халили рассказал, как отреагировал на непопадание в национальную команду на первые этапы Кубка мира.

Спортсмен пропустил соревнования в Контиолахти (Финляндия), он присоединится к сборной России в Хохфильцене (Австрия).

По словам Халили, он планировал сразу попасть в команду, но состояние на тот момент было довольно загруженное. Перед отбором спортсмен провел тяжелый сбор, на протяжении месяца много тренировался и к отборочным стартом подошел на фоне загрузки.

«Честно говоря, рассчитывал, что этого будет достаточно, чтобы пробиться в команду, но некоторые проблемы со стрельбой помешали», — сказал Халили, слова которого приводит СБР.

Биатлонист добавил, что по сравнению с прошлым годом нагрузки стали чуть больше, однако вдаваться в детали тренировочного процесса не захотел. Он также отметил, что не ругал себя за неудачный отбор.

«На удивление спокойно отреагировал, хотя сразу после окончания отборов было немного неприятно. Сразу переключился на то, чтобы как можно лучше подготовиться к этапам Кубка России и доказывать свою состоятельность», — сказал Халили.