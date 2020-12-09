Российская фигуристка Дарья Усачева вышла в лидеры после короткой программы в рамках чемпионата Москвы.

Спортсменка набрала 74,44 балла. На второй строчке располагается Майя Хромых, судьи оценили ее выступление на 68,47 баллов. Обе фигуристки тренируются в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

Замыкает тройку лидеров Ксения Цибинова с результатом 67,39, её тренером является Сергей Давыдов.

В соревнованиях также приняли участие Яна Ливенцева (61,69), Анна Фролова (60,78), Мария Кирсанова (55,65), Екатерина Галецкая (50,82), София Сарновская (49,19) и Ксения Иванова (40,56).

Произвольная программа состоится завтра, 10 декабря, и начнется в 12:00 по московскому времени.