Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Евгения Медведева пропустит чемпионат России.

«Я желаю Жене здоровья, чтобы она сумела осуществить свои мечты. А мечтает она о том, чтобы кататься», – сказала Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, ФФККР огласила списки участников чемпионата России. На турнире выступят Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, откатавшие по одному этапу Кубка страны, но не выступит Медведева. Фигуристка пояснила, что сама приняла такое решение, поскольку в ноябре заболела коронавирусом и попала в больницу с поражением легких.

По словам Медведевой, она вернулась к тренировкам лишь 8 декабря, но пока может работать только в щадящем режиме. Подготовиться к чемпионату России в таких условиях невозможно, подчеркнула Евгения.