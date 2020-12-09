Модель по имени Андреа, к которой, судя по видео, приставал Никита Мазепин, отреагировала на публикацию ролика в интернете.

По словам модели, она давно дружит с Мазепиным, и на этом видео не было ничего серьезного. Девушка отметила, они очень доверяют друг другу, и это был всего лишь глупый способ пошутить друг с другом.

Андреа добавила, она выложила это видео в его «сториз» в качестве шутки для тех, кто в теме, и теперь искренне сожалеет.

«Даю вам слово, что Никита является действительно хорошим человеком. И он никогда не сделает ничего такого, чтобы причинить мне боль или унизить меня», — написала Андреа в своем Instagram.

Ранее Мазепин разместил ролик, в котором едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Девушка делает вид, что ей это не нравится, а затем показывает в камеру средний палец. Мазепин уже удалил это видео из соцсетей, но все равно он был растиражирован пользователями. Из-за этого болельщики потребовали, чтобы пилота выгнали из «Формулы-1».