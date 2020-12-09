Бывший футболист петербургского «Зенита» Халк может перейти в клуб английской премьер-лиги.

Об этом сообщает Record. По информации источника, зарплата 34-летнего бразильца в «Шанхай СИПГ», откуда он официально ушел в понедельник, составляла около 20 миллионов евро. Отмечается, ради перехода в АПЛ Халк готов пойти на ее сокращение на 90%. Ранее Халк говорил, что у него есть предложения от английских клубов.

В ноябре появлялись слухи о возможном возвращении Халка в Петербург, однако но его агент Паулу Барбоза заявил, что футболист хочет вернуться в «Порту», и назвал историю с «Зенитом» закрытой для него.

В текущем сезоне Халк провел в составе «Шанхай СИПГ» 21 встречу, забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.