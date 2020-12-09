Агент словенского защитника «Сочи» Михи Мевли Евгений Новиков рассказал о будущем своего клиента.

«Контракт Михи заканчивается летом. «Сочи» еще не выходил с желанием продлить, но по Михе есть много предложений из Европы», — сказал Новиков, слова которого приводит Sport24.

Напомним, 30-летний футболист сборной Словении перешел в «Сочи» из петербургского «Зенита» в сентябре 2019 года. На его счету 37 матчей и четыре гола в составе сочинцев.

Ранее сообщалось, что форвард московского «Спартака» Александр Кокорин поправился после повреждения перед двумя заключительными турами РПЛ до зимней паузы. Бывший нападающий петербургского «Зенита» вернулся в общую группу и в среду работал вместе с другими с партнёрами.