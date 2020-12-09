Стали известны новые обстоятельства конфликта между судьями и тренером «Истанбула» Пьером Вебо в матче Лиги чемпионов, в котором встречались «ПСЖ» и турецкий клуб.

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, сами судьи утверждают, что Вебо со второй минуты начал называть румынскую бригаду «цыганами». Журналист отметил, что слово negru употребил не судья Себастьян Кольцеску, как предполагалось ранее, а другой член бригады арбитров, Октавиан Совре.

Напомним, матч между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбулом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов был прерван из-за расистского скандала.

Предполагается, что резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо чёрным. Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула»Демба Ба. Матч был приостановлен, после чего футболисты отказались возвращаться на поле.