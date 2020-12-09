Баскетбольный «Зенит» выступает в Евролиге зеркально футбольному. После очередной неудачи команды Семака в матче с «Боруссиией, баскетбольные коллеги снова победили. «Зенит» выиграл у крепкой испанской «Валенсии» и теперь сенсационно занимает третью строчку в регулярном чемпионате, имея две игры в запасе. Самое пикантное в результатах «Зенита» в этой Евролиге — игра на выезде. Петербуржцы сыграли шесть матчей на чужом паркете и во всех одержали победу.

Если бы «Зенит» также успешно действовал на своей площадке, то сейчас бы уверенно лидировал бы в Евролиге. Однако у команды Паскуаля дома три поражения в четырех матчах. Этот результат ближе к прошлогоднему — тогда «Зенит» также очки в основном набирал на выезде, а дома проигрывал почти все матчи.

В чем феномен того, что «Зенит» побеждает в гостях? Первое, что можно отметить — на гостевых аренах нет болельщиков. «Зенит» играет выездные матчи в пустых дворцах, в которых соперник лишен звонкой поддержки баскетбольных фанатов. У многих команд Евролиги достаточно шумная поддержка, которая восторженно взрывается на удачные действия домашнего клуба и гневно свистит, если мячом владеют гости. Сейчас же «Зенит» чувствует себя на выезде, как на тренировке.

Свою единственную победу в Евролиге на своей площадке «Зенит» одержал в «Юбилейном», при этом трижды уступив в СИБУР Арене. Качество боления в Петербурге здесь вряд ли причем. Возможно, «Зенит» хочет слишком порадовать своих почитателей, переключая фокус внимания с самой игры на то, чтобы отблагодарить своих поклонников красивым баскетболом и как-то по-особенному показать себя.

Свою лепту оказывает и стиль «Зенита». Мотивационная установка «избежать неудачи», которая действует у «Зенита» в гостях, очень соответствует защитной манере команды Хави Паскуаля, для которой главное — выстроить оборону, а потом уже забить. Когда «Зенит» играет на своей площадке, внешний ажиотаж создает давление на игроков, что нужно, прежде всего, радовать поклонников точными попаданиями, а не оборонять свое кольцо. Когнитивный диссонанс как несоответствие между тем, что есть и тем, что надо.

Такая разница в мышлении приводит к тому, что на выезде команда не испытывает разочарования, если что-то идет не так. Например, не удается реализовать очередную атаку. Тогда, как дома, промахиваясь и допуская потери, игроки расстраиваются. Теряя спокойствие, команда начинает тратить больше энергии, которой в нужный момент в концовке и не хватает.

«Зенит» начнет побеждать в Евролиге и дома, когда, во-первых, одержит хорошую домашнюю победу, что даст уверенности в своих силах. А во-вторых, вырастет ментально — перестанет считать себя выскочкой европейского баскетбола и перейдет в разряд топ-команд, приезжая к которым, все боятся.