Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи мадридскому «Реалу» в преддверии шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

В «сториз» своего Instagram россиянин опубликовал изображение турнирной таблицы группы В и написал: «Что за страсти в этой группе. «Реал», вперед».

Отметим, в данный момент «Реал» занимает третье место в группе, имея в активе семь очков. Столько же баллов у донецкого «Шахтера», который располагается на второй позиции. Пять очков у миланского «Интера», восемь — у менхенгладбахской «Боруссии».

Напомним, что в ММА у 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 боев и ни одного поражения.

Свой первый титул чемпиона организации Хабиб завоевал в 2017 году, победив Эла Яквинту. В 2018 году он защитил титул в поединке против Конора Макгрегора. Еще через год сохранил пояс, «задушив» Дастина Порье.

После боя Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении карьеры, остановившись на отметке 29-0. Хабиб объяснил свое решение тем, что дал такое обещание матери после смерти своего отца и тренера Абдулманапа.