Бывший чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье раскритиковал организацию выставочного боксерского поединка между чемпионом мира в пяти категориях Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

По словам Кормье, он не собирается смотреть это. Боец отметил, он не будет смотреть бой Логана Пола и Флойда Мейвезера, так как когда двое реальных парней, таких как Тайсон и Джонс, выходят и проводят жесткий спарринг, он только за, но смотреть на то, как Флойд будет дурачиться с Логаном Полом, Кормье не будет.

«Не, я точно не собираюсь покупать pay-per-view. Просто не буду. И это даже не бойкот, мне просто не интересно», – сказал Кормье, слова которого приводит BJPenn.

Напомним, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший опубликовал в своем Instagram видеоанонс поединка против популярного видеоблогера Логана Пола.

Бой состоится 20 февраля, о месте его проведения пока не сообщается. Аудитория Логана Пола в Youtube насчитывает 22,6 миллионов подписчиков.