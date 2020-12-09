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  • 19:41,  9 декабря 2020
Биатлон
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Губерниева наградили орденом Александра Невского

Дмитрий Губерниев. Фото: Ирина Красько/Nevasport
Дмитрий Губерниев. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Известный комментатор Дмитрий Губерниев награжден государственным орденом Александра Невского.

«В очень непростых условиях сегодняшнего дня получил высокую государственную награду — орден Александра Невского! Орден вручил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев! Спасибо президенту РФ за высокую оценку моего комментаторского труда!» — написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее Губерниев высказался о группе сборной России по футболу на отборочном турнире ЧМ-2022 в Катаре. В своем телеграм-канале Губерниев поделился впечатлениями от результатов жеребьевки евроквалификации. Как считает комментатор, приговор сборной России мог бы быть вынесен, если бы в группу попали Бельгия, Франция, Португалия или Германия.

Напомним, сборная России сыграет в отборе со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

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