Губерниева наградили орденом Александра Невского

Известный комментатор Дмитрий Губерниев награжден государственным орденом Александра Невского.

«В очень непростых условиях сегодняшнего дня получил высокую государственную награду — орден Александра Невского! Орден вручил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев! Спасибо президенту РФ за высокую оценку моего комментаторского труда!» — написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее Губерниев высказался о группе сборной России по футболу на отборочном турнире ЧМ-2022 в Катаре. В своем телеграм-канале Губерниев поделился впечатлениями от результатов жеребьевки евроквалификации. Как считает комментатор, приговор сборной России мог бы быть вынесен, если бы в группу попали Бельгия, Франция, Португалия или Германия.