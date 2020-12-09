Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на видео, на котором искусственно состаренный Рафаэль Надаль дает интервью после победы на «Ролан Гаррос»-2050.

«Может быть, к 2050-му я смогу пройти первый круг на «Ролан Гаррос», – написал Медведев под роликом.

Ранее Медведев рассказал, что начал подготовку в новому сезону.

Напомним, в конце сезона-2020 Медведев одержал две значимые победы: взял «Мастерс» в Париже (Франция) и Итоговый чемпионат АТР, на котором не потерпел ни одного поражения. В финале он обыграл третью ракетку мира Доминика Тима.

Россиянин завершил сезон на четвертом месте международного рейтинга АТР.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев рассказал, кто провел лучший сезон — он или Даниил Медведев.