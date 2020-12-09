Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что собирается работать в качестве комментатора на чемпионате России 2021 года.

По словам Тарасовой, она сейчас неважно себя чувствует, но хотела бы поехать и прокомментировать.

Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Все это надо показывать», — сказала Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, ФФККР огласила списки участников чемпионата России. На турнире выступят Алена Косторная и Елизавета Туктамышева, откатавшие по одному этапу Кубка страны, но не выступит Медведева. Фигуристка пояснила, что сама приняла такое решение, поскольку в ноябре заболела коронавирусом и попала в больницу с поражением легких.