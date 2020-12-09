ФИБА опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных команд после ноябрьских матчей квалификации континентальных турниров.

Россияне поднялась с 11-го места на девятое, вытеснив из первой десятки чешскую сборную. В ноябре команда Сергея Базаревича в отборочном этапе Евробаскета-2022 одержала разгромную победу над сборной Эстонии (84:56) и потерпели поражение от сборной Италии (66:70).

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу потеряла пять позиций в рейтинге ФИФА и заняла 39-е место. В данный момент у российской национальной команды 1 461 балл. Ранее в активе команды Станислава Черчесова было на 19 очков больше.

Лидирует в рейтинге ФИФА по-прежнему Бельгия, второе место занимает Франция, третьей идет Бразилия.