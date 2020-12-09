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  • 19:46,  9 декабря 2020
Автоспорт
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Мазепин извинился за видео, на котором гонщик приставал к девушке

Мазепин извинился за видео, на котором гонщик приставал к девушке
Российский гонщик Никита Мазепин. Фото: "Хаас"

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин извинился за свой поступок на видео, которое появилось в его Instagram.

По словам Мазепина, он хотел бы извиниться за свои недавние действия как в плане своего неподобающего поведения, так и по факту попадания этого в интернет. Пилот отметил, он сожалеет, что кого-то обидел и поставил в неловкое положение команду «Хаас».

«Я должен соответствовать высоким стандартам пилота Формулы-1 и я признаю, что подвел себя и многих людей. Обещаю, что извлеку уроки из этого», — написал Мазепин в своем Twitter.

Ранее Мазепин разместил ролик, в котором едет в машине с девушкой и начинает к ней приставать. Девушка делает вид, что ей это не нравится, а затем показывает в камеру средний палец. Мазепин уже удалил это видео из соцсетей, но все равно он был растиражирован пользователями. Из-за этого болельщики потребовали, чтобы пилота выгнали из «Формулы-1».

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