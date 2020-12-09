Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести голландского центрального полузащитника каталонской «Барселоны» Фрэнки де Йонга.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, мюнхенцы хотят воспользоваться неопределенностью с управленческой структурой каталонского клуба, которая возникла после отставки Хосепа Бартомеу с должности президента, чтобы заполучить голландца.

Напомним, Фрэнки де Йонг перешел в каталонскую «Барселону» из амстердамского «Аякса» летом 2019 года за 86 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел в составе каталонцев 15 поединков и отдал одну результативную передачу. Осенью голландец продлил соглашение с сине-гранатовыми до июля 2026 года.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость де Йонга в 70 миллионов евро.